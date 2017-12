Rechter herroept AFM-boetes voor accountantsbureaus PwC en EY

De AFM legde de boetes in maart vorig jaar op, omdat de accountants tekortgeschoten zouden zijn in de controles van jaarrekeningen in het jaar 2012.

EY kreeg een boete oplegd van 2,2 miljoen euro en PwC moest 845.000 euro betalen. Volgens de AFM beschikten de accountants van PwC en EY in verschillende controledossiers niet over voldoende en geschikte informatie om een goedkeurende verklaring te verstrekken bij de betreffende jaarrekening. PwC en EY gingen in beroep tegen de boetes.

Kern van de zaak is de interpretatie van de zorgplicht. Volgens de rechter zijn tekortkomingen in individuele dossiers alleen, niet voldoende bewijs dat de zorgplicht is geschonden. Daarop zijn de boetes door de rechter geschrapt.

De reden dat PwC en EY eerder in beroep gingen, was onder meer de onduidelijke definitie van zorgplicht en de wijze waarop de AFM de strafmaatregel heeft onderbouwd. Het boetebedrag was volgens een woordvoerder van PwC destijds geen reden voor verzet.

Structureel

Volgens de AFM is er structureel iets mis in de controle door accountants en is in dit geval slechts door de rechter beslist dat de zogeheten zorgplicht niet ''het juiste kapstokje" is waaraan de kwestie kan worden opgehangen. Over de kwaliteit van de wettelijke controles en de bevindingen van de AFM, deed de rechter geen uitspraak, aldus de toezichthouder.

De toezichthouder gaat naar verwachting in hoger beroep. Dan zal de toezichthouder in bredere zin moeten uitleggen waar het in het kwaliteitsbeleid van de accountantsorganisaties aan schort.