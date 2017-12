CBS ziet geen voortekenen van economische crisis

Ook eind 2007 was sprake van hoogconjunctuur en stond Nederland aan de vooravond van de economische crisis die in het najaar van 2008 uitbrak, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Volgens het CBS waren er eind 2007 al eerste tekenen zichtbaar van een mogelijke omslag. Diezelfde signalen zijn nu niet aanwezig, stelt het statistiekbureau op basis van een analyse van de economische indicatoren.

Het consumentenvertrouwen was de eerste indicator die in 2007 een omslag signaleerde. In september van dat jaar ging het vertrouwen hard omlaag, mede door berichten over de onrust op de financiële markten door de hypotheekcrisis in de VS.

Voor 2017 staat het consumentenvertrouwen al het hele jaar stabiel op een hoog niveau. Ook andere factoren zoals de export, consumptie en investeringen laten een positief beeld zien.