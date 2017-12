Schultz van Haegen aan de slag voor familie Brenninkmeijer

De oud-minister is aangesteld als eindverantwoordelijke bij Porticus, een organisatie die liefdadigheidsactiviteiten ontwikkelt en ondersteunt.

Porticus geeft de filantropische instellingen die zijn opgericht door ondernemers uit de familie Brenninkmeijer advies over hun donatieprogramma's en -management. De organisatie heeft kantoren in twaalf landen die toezicht houden op de giften en programma’s in meer dan negentig landen.

Schultz van Haegen was van 2010 tot en met 2017 minister van Infrastructuur en Milieu. Daarvoor werkte ze onder meer als directeur zorginkoop bij zorgverzekeraar Achmea en als staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Ze is per 1 april de opvolger van de huidige interim bestuursvoorzitter George Kabalt.