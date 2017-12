Vakbonden eisen schadevergoeding Jumbo om 'breken stakingsrecht'

Tijdens de stakingen bij het distributiecentrum van Jumbo in Woerden eerder dit jaar zou de leiding van het bedrijf tegen de regels in hebben geschoven met uitzendkrachten.

Die stonden in eerste instantie ingeroosterd bij de afdeling kruidenierswaren, maar werden uiteindelijk ingezet op de afdeling vers, waar werknemers juist het werk hadden neergelegd.

Het breken van de staking is volgens de bonden ook door de Inspectie SZW geconstateerd. Behalve Jumbo heeft ook OTTO WorkForce een claim aan de broek gekregen. De uitzendorganisatie zou uitzendkrachten hebben laten werken op plekken waar werd gestaakt, terwijl OTTO wist van de acties.

Imagoschade

De rekening van 500.000 euro is deels bedoeld om de organisatiekosten van de staking te kunnen compenseren. Daarnaast is er volgens de bonden sprake van imagoschade.

Jumbo verwijt de bonden publiciteit te zoeken met een claim die op geen enkele wijze financieel is onderbouwd. Het bedrijf spreekt met klem tegen dat tijdens de stakingen in de week voor Pasen moedwillig de stakingswetgeving is geschonden.

Onrechtmatigheden

Wel erkent het supermarktbedrijf dat in een aantal gevallen bij de inzet van uitzendkrachten onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Volgens Jumbo is het echter niet realistisch om aan te nemen dat je met acht uitzendkrachten, waarover in het rapport van Inspectie SZW wordt gerept, een staking kunt breken en een groot distributiecentrum met in totaal circa zevenhonderd medewerkers in bedrijf kunt houden.

Niettemin zal Jumbo onderzoek doen binnen de eigen organisatie. Ook gaat de grootgrutter in overleg met uitzenders over de kwestie.