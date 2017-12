Top Tata Steel belooft zorgen fusie ThyssenKrupp weg te nemen

Dat stelt topman Hans Fischer van de Europese tak van Tata Steel in een brief aan de werknemers van het bedrijf, waar ook het voormalige Hoogovens in IJmuiden onder valt.

Fischer sprak maandag met ondernemingsraden en vakbonden over de fusieplannen. Eerder uitten niet alleen de personeelsvertegenwoordigingen en bonden, maar ook de directie van de Nederlandse tak kritiek op de fusie en de communicatie daarover.

Zo zijn er zorgen over onder meer het behoud van banen en de mate van zelfstandigheid van IJmuiden. De bonden dreigden tot actie over te gaan als Tata Steel niet met toezeggingen zou komen.

''Ons moederbedrijf weet dat er de afgelopen weken zorgen zijn geuit en streeft ernaar die te adresseren", zei Fischer daarover. Hij ging verder niet op details in.

Vraagtekens

De ondernemingsraad (or) van staalconcern Tata Steel in IJmuiden zet hardop vraagtekens bij de mededeling van de top van het bedrijf over de mogelijke krachtenbundeling met het Duitse ThyssenKrupp. Het personeelsorgaan spreekt van nepnieuws omdat onterecht het beeld zou zijn gewekt dat er overleg heeft plaatsgevonden.

Eerder had ook vakbond FNV kritiek op de wijze waarop de boodschap van de Tata-top met de wereld is gedeeld. De ''extra informatie" van Tata zou niet veel meer zijn dan een mailtje met uitleg waarom een fusie nodig zou zijn. Informatie die bij de bond al bekend was.

Personeel van Tata voert woensdag andermaal actie tegen de fusie, waarbij in Nederland tweeduizend banen dreigen te verdwijnen.