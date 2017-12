Volgende top over eurozone voor regeringsleiders in maart

Bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron willen dan gezamenlijk concrete voorstellen presenteren om de Economische en Monetaire Unie (EMU) te versterken.

Dat zeiden ze na afloop van een speciale eurotop. In juni zouden de eerste besluiten moeten worden genomen over hoe de EMU er in de komende vijf tot tien jaar uit moet komen te zien. Macron verwacht dat er tegen die tijd weer een regering zit in Berlijn. ''Ik ben ervan overtuigd dat we eruit komen.’’

De leiders hielden vrijdag in Brussel een eerste discussieronde over het versterken van de eurozone. Zo stelt de Europese Commissie een Europese minister voor Economische en Financiële Zaken voor en een 'schokfonds’ voor steun aan lidstaten die met een onverwachte crisis te maken krijgen. Een groot aantal landen waaronder Nederland is tegen beide ideeën.

Rutte

''Ik ben niet voor een groot schokfonds”, zei Rutte. ''De lidstaten moeten zelf hun huis op orde brengen." Afspraken over de nationale begrotingen moeten beter worden gehandhaafd. Ook vindt hij dat begrotingsdiscipline gekoppeld moet worden aan subsidies uit bestaande fondsen.

Volgens EU-president Donald Tusk moeten de lidstaten focussen op zaken waar wel eensgezindheid over bestaat. Hij gaf twee voorbeelden: het afmaken van de bankenunie en het noodfonds ESM omvormen tot een Europees Monetair Fonds.

Vertrekkend eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem had de leiders in de ochtend bijgepraat over de stand van zaken in de eurozone. Commissievoorzitter Juncker bracht na afloop een hommage aan hem.