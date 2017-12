Ryanair erkent vakbonden om problemen rondom Kerst te voorkomen

Het bedrijf nodigt pilotenvakbonden in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Portugal uit om te komen praten. Ryanair is bereid deze vakbonden te erkennen als vertegenwoordigers van piloten, laat het bedrijf vrijdag weten.

Maar alleen als deze vakbonden ook commissies instelt die bestaan uit piloten van Ryanair. Het bedrijf wil namelijk niet met piloten onderhandelen die voor concurrenten aan het werk zijn.

Staking

De onderneming vraagt de pilotenvakbonden om een geplande staking van woensdag 20 december te schrappen. "Zodat onze klanten ernaar uit kunnen kijken om met Kerst naar huis te reizen, zonder de dreiging van of zorgen over een pilotenstaking", stelt Ryanair in een verklaring.

"Als praten met onze piloten via een erkend vakbondsproces de beste manier is om dit te bereiken, dan zijn we bereid om dit te doen", stelt topman Michael O'Leary vrijdag.

Verandering

O'Leary noemt de erkenning van de vakbonden een "significante verandering" voor Ryanair. Maar het bedrijf zegt dit te doen om het belang van de klanten voorop te stellen.

Hij hoopt begin volgend jaar een akkoord te bereiken met piloten in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Spanje over de nieuwe structuur.

Collectieve afspraken

Met de acties willen de piloten collectieve afspraken over loon en andere arbeidsvoorwaarden afdwingen. Nu werken veel piloten bij Ryanair nog op basis van individuele afspraken. De arbeidsvoorwaarden zouden daarbij slechter zijn dan die van andere luchtvaartmaatschappijen.

Ook vinden de piloten dat er te weinig piloten stand by staan. De luchtvaartmaatschappij heeft dit najaar duizenden vluchten moeten schrappen vanwege roosterproblemen.

Vakbonden waren tot nu toe niet welkom bij het 32 jaar geleden opgerichte bedrijf. Volgens O'Leary paste dat eerder niet in het verdienmodel van de prijsvechter, die in relatief korte tijd van lokale Ierse maatschappij uitgroeide tot een van de grootste luchtvaartondernemingen van Europa.