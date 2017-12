Rouwkaarten voor 180 uitvaarten niet op tijd bezorgd door PostNL

Ook de kerstdrukte zorgde voor vertraging. Een gedupeerde spreekt vrijdag in De Telegraaf van een diepe teleurstelling​. "PostNL is niet meer in staat om te doen wat ze decennialang wel kon", aldus de gedupeerde in de krant.

PostNL is de enige bezorgdienst die rouwpost verzorgt. De post- en pakketbezorgdienst heeft wel gehandeld volgens het protocol, laat een woordvoerder weten.

"De betreffende families zijn via de contactpersonen geïnformeerd waarna de geadresseerden zijn gebeld of zij hebben via e-mail de rouwkaart ontvangen."

PostNL stelt in een verklaring: "Het is spijtig dat de kaarten blijkbaar nog niet zijn bezorgd. Bij PostNL is alles op alles gezet om de bezorging tijdig te realiseren. Alle medewerkers in ons proces zijn doordrongen van het belang dat er maar één keer een afscheid kan plaatsvinden."