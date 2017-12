Verkoop tweedehands auto's stevent af op record

Tot en met november zijn 1.822.163 occasions verhandeld in Nederland, 2 procent meer dan in de eerste elf maanden van 2016.

Vorig jaar werden in totaal 1.945.131 gebruikte auto's verkocht, voor dit jaar wordt een eindstand van 1.980.000 verwacht.

Verkoopdaling

De verkoop van nieuwe personenauto's belandde vorig jaar met 382.516 stuks op het laagste punt in bijna vijftig jaar. Dit jaar stijgt de verkoop hiervan echter naar verwachting met ongeveer 8,5 procent naar 415.000.

''De Nederlandse consumenten kopen dus wel degelijk nog auto's, maar de laatste jaren niet per se een spiksplinternieuwe'', aldus de branchevereniging.

Trendbreuk

Ruim 20 procent van alle verhandelde occasions is vier jaar of jonger en 11,5 procent is hooguit twee jaar oud. De Nederlandse consument is tijdens de crisis volgens een woordvoerder van Bovag tot de conclusie gekomen dat een jonge gebruikte auto net zo goed is als een nieuwe.

''Na de crisisjaren is die interesse gebleven." Hierbij is sprake van een trendbreuk, aldus de woordvoerder. ''De aantrekkende economie vertaalt zich niet per se meer een-op-een in een hogere verkoop van nieuwe auto's. Dat was vroeger wel zo."

Ook is er meer interesse voor de import van gebruikte auto’s, ziet de vereniging. Dat komt onder meer doordat het binnenlandse aanbod kleiner is dan de vraag.