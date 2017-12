Farmaceut Teva schrapt een op de vier arbeidsplaatsen

Of er ook ontslagen in Nederland vallen is nog niet duidelijk. Het gaat in ieder geval om zeventienhonderd arbeidsplaatsen in thuisland Israël.

Teva laat verder weten locaties te zullen sluiten en afscheid te nemen van diverse onrendabele middelen. Details over de vestigingen die dichtgaan, zijn niet bekendgemaakt. Naast de banenreductie kondigt het concern ook aan voorlopig geen dividend meer uit te keren.

Schulden

Teva wil op deze manier zijn schuldenlast verminderen. Deze zou bijna twee keer hoger zijn dan de beurswaarde van de onderneming. De plannen zouden een besparing van 3 miljard dollar per eind 2019 moeten opleveren.

De maatregelen komen uit de koker van de nieuwe bestuursvoorzitter Kare Schultz. Die Deen staat sinds november aan het roer van het bedrijf.

Nederland

Teva is ook in Nederland actief. Een woordvoerder van Teva Nederland weet nog niet of de grote reorganisatie ook hier banen kost. Naar verwachting is daar pas in het eerste kwartaal van volgend jaar meer over te zeggen.

Het concern telt in dit land zo'n duizend medewerkers. Zij werken op vestigingen in Amsterdam en Haarlem. Teva doet hier onder meer aan verkoop en marketing en aan productie.

Ook wordt er in Nederland gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe toedieningsvormen op het gebied van kanker, astma en andere chronische longziekten.