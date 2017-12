Lucht voor Petrobras door aandelenverkoop

De aandelenverkoop moet het Braziliaanse oliebedrijf, dat de grootste schuldenlast in de olie-industrie met zich meetorst, wat lucht geven.

De beursgang is de grootste stap tot nu toe in een plan van Petrobras om in totaal 21 miljard dollar op te halen met het afstoten van allerlei bezittingen, van raffinaderijen tot petrochemische fabrieken.

Doel is de schuld te verlagen en meer de nadruk te leggen op de productie van olie. Uiteindelijk moeten dividenduitkeringen dan ook voor het eerst sinds jaren weer in zicht komen.

De aandelen van Petrobras Distribuidora brachten 15 real per stuk op. Dat was aan de onderkant van de verwachtingen voor de beursintroductie. De timing van de beursgang was dan ook niet ideaal. Wachten was echter geen optie met presidentsverkiezingen in Brazilië in het vooruitzicht, die investeringen in het land mogelijk moeilijker zullen maken.