Albert Heijn stopt met AH to go in Duitsland

Naast de zes AH to go's in Nordrhein-Westfalen sluit het supermarktconcern ook zijn vijf winkels bij tankstations. Dat laatste was volgens een woordvoerder een proef tot het einde van het jaar die niet verlengd wordt. De zestig medewerkers van de AH to go's zijn woensdag over het besluit geïnformeerd.

De sluiting moet eind maart voltooid zijn. Dan is Ahold niet meer actief in Duitsland. De eerste AH to go daar opende in 2012 de deuren. Die zaak in Aken werd overigens in 2014 al gesloten. In de Duitse markt zijn al meerdere andere ketens met gemakswinkels actief.

Ahold begon in 2011 met het concept AH to go en wilde binnen vijf jaar honderdvijftig vestigingen openen in heel Europa. De Duitse winkels niet meegeteld, zijn er nu volgens de zegsvrouw ongeveer zeventig, allemaal in Nederland.

AH to go richt zich nu primair op Nederland en heeft zijn ambitie voor een concreet aantal winkels al eerder losgelaten. ''We willen nu vooral een aantal innovaties doorvoeren. Zo doen we nu op de Zuidas in Amsterdam ook aan bezorging."

Het merk Albert Heijn is straks buiten Nederland alleen nog in België te vinden. ''En op Curaçao", benadrukt de woordvoerster.