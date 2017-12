Federal Reserve verhoogt opnieuw belangrijkste rentetarief VS

De bandbreedte van de rente gaat met 0,25 procentpunt omhoog naar 1,25 tot 1,50 procent. Het is al de derde renteverhoging van dit jaar. Ook in 2018 worden drie rentestappen verwacht.

De stappen wijzen erop dat de Fed vertrouwen heeft in de Amerikaanse economie. De ontwikkelingen zijn zo positief, dat er niet langer een reden is om de rente laag te houden. Eind 2016 besloot de Fed al tot de eerste renteverhoging in bijna tien jaar tijd.

In november werd duidelijk dat de huidige voorzitter van de Federal Reserve, Janet Yellen, wordt opgevolgd door Jerome Powell. De termijn van Yellen loopt in februari af.

Verwachtingen

De Fed hield zijn verwachtingen voor de inflatie intact. Op de middellange termijn moet het gewenste niveau van rond de 2 procent worden bereikt. Voor volgend jaar gaat de Fed uit van een economische groei van 2,5 procent. Dat is hoger dan de eerder voorspelde 2,1 procent. Ook voor 2019 en 2020 is de Fed positiever gestemd.

De groei van de economische activiteiten noemde de centrale bank solide. Ook de aanwas van nieuwe banen kreeg het oordeel deugdelijk. De groei van de werkgelegenheid zal volgens de centrale bank sterk blijven.

Yellen

Fed-baas Janet Yellen verwacht in de nabije toekomst "ruime kansen" voor werknemers en stijgende lonen, zo zei ze in haar laatste geplande optreden als voorzitter. Yellen geeft op 3 februari het stokje over aan Powell. Ze zal naar eigen zeggen haar uiterste best doen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Verder denkt ze niet dat het roer bij de Fed onder Powell drastisch omgaat.

Yellen waarschuwde verder in het bijzonder voor de bitcoin. Volgens haar is de cryptomunt een uiterst speculatieve bezitting en geen wettig betaalmiddel. Ook is het geen stabiele bron van waarde.