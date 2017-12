Lufthansa ziet toch af van overname Air Berlin-dochter Niki

De Duitse luchtvaartgroep hoopt daarmee meer kans te maken op toestemming van de Europese Commissie om andere onderdelen van zijn failliete branchegenoot te kopen.

Air Berlin ging afgelopen najaar failliet, nadat grootaandeelhouder Etihad zijn handen van het bedrijf had afgetrokken.

Lufthansa stond klaar om een groot deel van de vloot, het personeel en de landingsrechten over te nemen, maar de concurrentiewaakhond in Brussel vreest dat de marktleider in Duitsland daarmee een wel heel dominante positie krijgt.

Om die zorgen weg te nemen, beloofde Lufthansa al afstand te doen van onder meer een deel van de landingsrechten van Air Berlin.

Die concessies gaan Brussel evenwel niet ver genoeg. Daarom heeft Lufthansa de curatoren laten weten dat ook de overname van Niki van de baan is. Bij de Europese Commissie is een aangepast voorstel ingediend.

Het was de bedoeling dat de Oostenrijkse branchegenoot zou worden samengevoegd met budgetdochter Eurowings. Lufthansa heeft besloten in plaats daarvan extra te investeren in dat dochterbedrijf, zodat het onderdeel op eigen kracht kan groeien in de markten waar Niki actief is.

Air Berlin liet weten op zoek te gaan naar een andere koper voor Niki.