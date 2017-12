Bert Habets vanaf 2018 enige topman van RTL Group

De Posch blijft bij RTL als niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur, meldt RTL Group woensdag.

Het mediaconcern stelt geen nieuwe medetopman aan, maar geeft financieel directeur Elmar Heggen extra verantwoordelijkheden als adjunct.

Habets kwam in maart over van RTL Nederland, waar hij een belangrijke rol speelde bij de digitalisering van van de zender. President-commissaris Thomas Rabe prijst zijn inbreng op dat vlak en verwacht dat hij die omvorming ook bij het moederbedrijf kan voortzetten.

Waarom de 59-jarige De Posch terugtreedt, is niet bekendgemaakt. Hij stelt in een verklaring alleen dat de tijd is gekomen om taken over te dragen aan Habets.

De Posch begon zijn televisiecarrière in 1993 bij het bedrijf en was sinds 2012 een van de topfunctionarissen. Rabe zegt zijn beslissing te betreuren maar te respecteren.