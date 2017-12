Europese Unie maakt 185 miljard euro extra vrij voor Junckerplan

Het plan werd in 2014 door Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gelanceerd om particuliere investeerders te bewegen geld in Europese infrastructuur- en innovatieprojecten te steken. Ze worden over de streep getrokken door garanties van de Europese Investerings Bank (EIB).

''Toen we het EFSI aankondigden, waren de reacties nogal sceptisch. Intussen heeft het duizenden bedrijven ondersteund en banen gecreëerd", zei EIB-voorzitter Werner Hoyer. Volgens de commissie gaat het om 300.000 banen.

Ook in Nederland wordt veel gebruikgemaakt van het fonds. Volgens cijfers van de commissie zijn er tot oktober dit jaar in totaal vijftien projecten goedgekeurd. Daar heeft het fonds 1,8 miljard euro in gestoken, wat naar verwachting leidt tot zo’n 6,2 miljard euro aan particuliere investeringen.

Voorbeelden zijn de verbreding van de A6 bij Almere, en financiering van banken en fondsen zodat die meer kunnen uitlenen aan het midden- en kleinbedrijf. Daar profiteren honderden kleinere bedrijven of starters in Nederland van.

Vanaf 2018 kunnen er ook aanvragen voor projecten in duurzame landbouw, visserij en bosbouw worden ingediend.

De EU-leiders hebben eind vorig jaar al gezegd dat het Junckerplan wat hun betreft doorloopt tot 2022 en verder wordt verhoogd tot 630 miljard euro. Het EU-parlement kan dat pas behandelen in het kader van de nieuwe meerjarenbegroting voor de EU. De huidige loopt tot en met 2020.