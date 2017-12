Ex-topman ontkent benadelen woningbouwvereniging Laurentius

"Bedragen die werden betaald, pasten binnen het beleid van Laurentius en binnen de normen die gemeenten hanteerden’’, zei oud-directeur Walter V. (56), die terechtstaat voor oplichting van de woningcorporatie, corruptie en witwassen van 700.000 euro.

Volgens de officier van justitie is Laurentius ernstig gedupeerd bij zogenoemde ABC-transacties, waarbij onroerend goed in Zeeland en Brabant in korte tijd twee keer werd verkocht met een flinke waardestijging. Laurentius betaalde steeds de hoogste prijs.

Walter V. legde dinsdag uit dat Laurentius na zijn aanstelling in 2001 besloot om veel meer te gaan bouwen in Breda. Hij ontkende dat hij zich binnen de corporatie als een solist heeft gedragen. "Het was geen bedenksel van mij, maar van de hele organisatie en afgesproken met de toenmalig wethouder van Breda. Het is ondenkbaar dat ik alles helemaal zelf besliste."

Oplichting

De aanklager denkt dat projectontwikkelaar Wildhage profiteerde van de ABC-transacties. Het bedrijf en directeur Wim S. (69) uit Dongen worden eveneens verdacht van oplichting van Laurentius. Wim S. vertelde dinsdag dat hij steekpenningen betaalde aan Walter V. om zaken te kunnen doen. De zogenoemde douceurtjes waren volgens hem gebruikelijk in de vastgoedwereld. "Maar het was niet goed", betuigde hij spijt.

Walter V. werd in 2012 aangehouden voor fraude. Laurentius moest met 60 miljoen euro steun worden gered.

De rechtbank in Den Bosch heeft voor de strafzaak vijf dagen uitgetrokken. Donderdag horen de verdachten de eis van de officier van justitie. De uitspraak staat gepland op 23 januari.