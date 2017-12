Vloerenspecialist Carpetright voorzichtig over winst

Carpetright, marktleider in het Verenigd Koninkrijk, denkt dat de de winst komende zes maanden uitkomt aan de onderkant van de gemiddelde verwachtingen in de markt.

In de zes maanden tot 28 oktober zette Carpetright een winst van 2,1 miljoen pond (2,4 miljoen euro) in de boeken. Dat was fors minder dan de 5,1 miljoen pond een jaar eerder. De omzet steeg wel met 2,6 procent tot 228,1 miljoen pond.

Carpetright meldde in oktober al dat de winst achterbleef bij een jaar eerder, waarbij het voor de tweede helft van het boekjaar verbeterigen voorzag. De vergelijkbare omzet op de thuismarkt steeg in de eerste helft van het boekjaar met 0,7 procent. De weken daarop lieten al wel iets van verbetering zien.

In Nederland, België en Ierland was in de periode sprake van een omzetstijging van 6,5 procent. De verkopen in deze landen liepen de weken daarop ook verder op.