Winterweer zorgt voor vertraging bij bezorgdiensten

"De veiligheid van onze bezorgers en bewoners in de wijk staat voorop", schrijft het bedrijf in een verklaring op zijn website. De leveringen worden dinsdag alsnog gedaan.

PostNL laat weten dat bezorgers er alles aan doen om alle pakketten op maandag te bezorgen, maar dat zij worden beperkt door de weersomstandigheden.

"De weersomstandigheden zijn zwaar vandaag en hierdoor is het mogelijk dat er vertraging optreedt in de bezorging van pakketten in het hele land", laat een woordvoerder van het postbedrijf maandag aan NU.nl weten.

"Onze pakketbezorgers zetten zich maximaal in om alle pakketten vandaag bij klanten op te halen en te bezorgen. Daarbij staat de veiligheid van onze bezorgers uiteraard voorop."

Bol.com laat zijn producten bezorgen via PostNL. Het bedrijf neemt contact op met klanten als het van PostNL hoort dat pakketten vertraagd zijn, stelt de webwinkel in een reactie.

DHL

"Vandaag overdag is het over het algemeen goed gegaan", laat een zegsman van pakketbedrijf DHL weten. "We hebben voor de avond de verwachting dat in een aantal plaatsen mogelijk de bezorging wordt uitgesteld."

De zegsman verwacht overigens dat de vertraging relatief beperkt blijft en morgen snel weer ingelopen zal zijn. Sommige webwinkels hebben een melding op hun site over vertragingen, net als DHL zelf. De woordvoerder van DHL raadt klanten aan de bezorging van hun pakket via Track & Trace in de gaten te houden.

Thuisbezorgd

Ook Thuisbezorgd zegt met vertragingen te kampen bij het afleveren van maaltijden. Klanten moeten ook vanwege de drukte rekening houden met een langere bezorgtijd. Thuisbezorgd heeft in de grote steden nog wel eigen fietskoeriers op pad, zolang dat niet te gevaarlijk is.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) kan desgevraagd nog niets zeggen over de economische schade voor de branche.

Dat is volgens een woordvoerder een heel ingewikkelde rekensom, waarbij ook zaken moeten worden meegenomen als de kosten van extra materieel, roosteraanpassingen en dreigende claims door gemiste bezorgingen.