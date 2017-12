Akkoord over nieuwe cao voorkomt staking vleeswarenwerkers

In anderhalf jaar krijgen zij in totaal 3,5 procent loonsverhoging. De vakbondsleden moeten zich in de komende weken nog uitspreken over het akkoord.

De landelijke staking stond voor dinsdag gepland na een eerdere staking vrijdag, onder andere bij bedrijven als Stegeman, Zwanenberg en Ter Beke.

De afgesproken cao gaat met terugwerkende kracht op 1 augustus in en loopt tot en met eind januari 2019. Het personeel in de sector krijgt op 1 december 2 procent loonsverhoging en een uitkering van 125 euro.

Op 1 juli volgt nog eens 1,5 procent meer salaris en in oktober een eenmalige uitkering van 0,25 procent.

Onrealistisch

De werknemers lagen al een tijd in de clinch met de werkgevers over een nieuwe cao en hadden ingezet op 5,5 procent loonsverhoging in twee stappen in een periode van anderhalf jaar.

De werkgevers noemden die eis onrealistisch en onredelijk en wezen erop dat in de sector de salarissen ook tijdens de crisis door waren gestegen.

De cao-onderhandelingen waren daarom vorige maand vastgelopen.

Trots

Wilma Daams, bestuurder FNV Voedingsindustrie, zegt dat ze trots is op het resultaat: ''Het is een beter akkoord met een mooie loonsverhoging. En we hebben belangrijke afspraken gemaakt over (...) hygiënemaatregelen, een verhoging van de ploegentoeslagen en scholingsafspraken.''

"Deze cao levert een belangrijke verbetering voor de kwaliteit van het werk in deze sector", stelt bestuurder Peter de Ridder van CNV Vakmensen. "De werknemers in deze sector werken hard, ze verdienen hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden."