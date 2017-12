'Staalconcern ThyssenKrupp komt met baangaranties'

Volgens Duitse media is het bedrijf bereid verregaande beloftes te doen. Behalve om banen gaat het dan ook om investeringen.

De stap van ThyssenKrupp sluit aan bij de eis van de vakbonden voor behoud van banen op verschillende Europese locaties. Daarnaast zouden er de eerste tien jaar geen gedwongen ontslagen mogen vallen.

Tata en ThyssenKrupp kondigden de fusie van activiteiten eerder dit jaar aan. Daarbij werd gemeld dat er in eerste instantie circa vierduizend banen zouden verdwijnen. Volgens ThyssenKrupp is een fusie met Tata het beste alternatief met betrekking tot de werkgelegenheid in de toekomst.

Nederland

Wat de stap in Duitsland betekent voor het personeel in Nederland is niet bekend. De Duitse toezeggingen staan volgens vakbond FNV niet op papier, maar worden de komende tijd verder uitgewerkt.

De bond spreekt van een opening in de onderhandelingen die ook positief kan uitpakken voor de Nederlandse situatie en voor locaties elders in Europa. ''Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het behoud van banen in Duitsland ten koste gaat van bijvoorbeeld banen in IJmuiden", zegt FNV-bestuurder Aad in 't Veld.

Later deze maand vraagt personeel van Tata Steel in IJmuiden andermaal aandacht voor baangaranties en meer duidelijkheid. Volgens In 't Veld gaat het op 20 december om een manifestatie en niet om een staking.