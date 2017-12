Britse minister noemt Brexit-deal 'slechts intentieverklaring'

De Britse premier May en de voorzitter van de Europese Commissie Jean Claude Juncker werden het vrijdag eens over de voorwaarden waaronder beide partijen gaan praten over een handelsovereenkomst. Als er uiteindelijk geen akkoord komt, zal het VK niet de afgesproken kosten betalen voor het verlaten van de Unie, voegde Davis dar zondag aan toe.

Davis is de speciale bewindsman in de Britse regering voor alles wat samenhangt met de Brexit.

De minister vertelde aan de BBC ook hoe de handelsrelatie met de EU er in zijn ogen uit moet komen te zien. ''Canada plus plus'', noemde hij het.

De EU heeft met Canada sinds vorig jaar handelsafspraken waarbij de heffingen op export en import grotendeels zijn weggenomen. Davis wil een vergelijkbare deal, waar dan ook heffingen op diensten in worden opgenomen.