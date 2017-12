DNB hoopt op Europa in discussie over andere risicoweging obligaties

Staatsobligaties worden nu over één kam geschoren. Banken hoeven in principe niet meer kapitaal in reserve te houden om het risico te dekken op Griekse staatsschuld dan op Duitse.

Vorige week werden afspraken gemaakt over de kapitaalseisen die aan banken worden gesteld, het zogenaamde Bazel 4-akkoord. Daarin staat niets concreets over een nieuwe weging van de risico’s op staatsobligaties.

Wel werd een zogenoemd discussiedocument opgenomen, met mogelijke manieren om het probleem aan te pakken. Paul Hilbers, die namens DNB onderhandelde over Bazel 4, zegt in het FD dat dit document aanleiding is om het onderwerp in ieder geval op de agenda te krijgen in Europa.