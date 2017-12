Kredietoordeel IJsland omhoog bij Fitch

Het Britse kredietbureau meldde vrijdag dat de IJslandse economie robuust is gebleven nadat het eiland de laaste kapitaalcontroles dit jaar afschafte. Deze maatregelen werden ingevoerd na de IJslandse bankencrisis.

Fitch wijst erop dat er genoeg beleggers investeerden in IJsland waardoor de IJslandse kroon in waarde steeg. Eind november was de munt 8,1 procent meer waard vergeleken met een jaar eerder.

Het land profiteerde verder van een relatief hoog handelsoverschot door de competitieve positie van IJslandse bedrijven en de toerismesector. Fitch verwacht dat dit overschot wel kleiner wordt door aantrekkende consumptie en hogere investeringen van de IJslanders zelf.

Schuldenlast

De enorme schuldenlast waarmee het land werd opgezadeld na de crisis is gedaald tot 45 procent van het bruto binnenlands product. In 2011 stond dit cijfer nog op 94,7 procent. Het gemiddelde onder landen met een A-rating van Fitch is 48,2 procent.

Ook het inkomen per hoofd van de bevolking is erg hoog en volgens Fitch vergelijkbaar met landen die een hogere rating hebben. De kredietbeoordelaar merkt wel op dat de IJslandse economie afhankelijk is van maar een paar exportproducten. Een plotselinge daling in één van deze sectoren blijft een gevaar.