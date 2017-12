Gifstoffen in schuimmatrassen Duitse producent raakt winst Beter Bed

De resultaten in het vierde kwartaal zullen daar flink onder lijden, waarschuwt het bedrijf.

Beter Bed gaat ervan uit dat het bedrijfsresultaat (ebitda) over heel 2017 aanmerkelijk zal dalen ten opzichte van de 37,5 miljoen euro van het voorgaande jaar.

De laatste keer dat het bedrijf daar voorspellingen over deed, ging het nog uit van een verbetering. Duitsland is de belangrijkste markt voor de Brabantse beddenverkoper.

Positief

Met marketingmaatregelen probeert Beter Bed Duitse consumenten weer naar zijn winkels te lokken. De dalende trend in de bezoekersaantallen is daardoor gekeerd, maar de belangstelling is nog niet terug op het oude niveau.

De omzetontwikkeling in de Benelux blijft volgens het bedrijf ''onverminderd positief''.

Beter Bed merkt daarnaast dat de vraag naar boxsprings in Duitsland wel duidelijk in de lift zit. Dat leidt tot een hogere orderportefeuille in het vierde kwartaal. Gezien de levertijden van zulke bedden, waar doorgaans relatief hoge marges op worden verdiend, wordt die omzet grotendeels gerealiseerd in 2018.