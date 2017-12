Afschaffing dividendbelasting kost schatkist 200 miljoen euro

Bedrijven zouden op de maatregel anticiperen door minder dividend uit te keren in 2018 en 2019, wat vermoedelijk leidt tot lagere belastingopbrengsten. Dat schrijft staatssecretaris Menno Snel in antwoorden op Kamervragen.

Als het voorstel voor afschaffing van de dividendbelasting de eindstreep haalt, wordt deze per 2020 afgeschaft.

Gemiddeld wordt aan dividendbelasting jaarlijks zo’n 3,8 miljard euro geheven. De 1,4 miljard euro die normaal in de schatkist verdwijnt, lopen we dan structureel mis. Daarbij komt de 100 miljoen euro per jaar in 2018 en 2019, blijkt ook uit de eerdere doorberekening van CPB.

Oppositie

De voltallige oppositie is zeer kritisch op het kabinetsplan om de belasting op dividend af te schaffen waardoor de schatkist op termijn miljarden euro's misloopt. De oppositie mist concrete onderbouwing.

Volgens het kabinet moet het plan echter worden gezien in een breder plaatje van lastenverzwaring en -verlichting om het vestigingsklimaat van Nederland aantrekkelijker te maken.



Bedrijven zouden daardoor in Nederland blijven of besluiten om hiernaartoe te komen. Dat is goed voor de werkgelegenheid.