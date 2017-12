Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent verder als North Sea Port

Door de fusie ontstaat een van de grootste zeehavens van Europa. North Sea Port is de nummer drie in toegevoegde waarde en de nummer tien in goederenoverslag.

De haven strekt zich uit over een gebied van zestig kilometer en omvat de havengebieden van Terneuzen, Vlissingen Borsele en Gent.

Het gaat om een fusie op basis van gelijken, al is het bedrijf officieel in het Nederlandse Sas van Gent gevestigd, tegen de Belgische grens aan. Politiek, bedrijfsleven en havenexperts oordeelden eerder positief over de plannen, vooral omdat de fusie positieve gevolgen heeft voor de gehele regio.