Abortuskliniek van CASA in Rotterdam maakt doorstart

De Rotterdamse kliniek gaat volgende week weer open. Het CASA-personeel kan naar verwachting grotendeels over naar de nieuwe eigenaar. Financiële details zijn nog niet bekendgemaakt.

Gynaikon opende onlangs al een kliniek in Roermond. Dat gebeurde op verzoek van het ministerie eerder dan aanvankelijk de bedoeling was, omdat Limburg door het faillissement van CASA zonder abortuskliniek was komen te zitten.

Begin november werd bekend dat CASA failliet was verklaard. De organisatie zou een miljoenenschuld hebben opgebouwd door verzekeringsfraude door oud-werknemers.

Voor de overige twee klinieken van CASA zoekt Udink nog een koper. Voor die in Amsterdam is belangstelling en de curator verwacht nog voor de Kerst een overeenkomst te kunnen sluiten.

Overname van de vestiging in Maastricht wordt "een moeilijk verhaal", zegt Udink. Behalve van de net geopende kliniek in Roermond, is er in die regio concurrentie van Duitse en Belgische abortusinstellingen.