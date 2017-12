Vooral fossiele brandstoffen en ertsen vaak doorgevoerd via Nederland

In totaal kwam in Nederland 591 miljard kilo aan goederen uit het buitenland binnen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag.

Meer dan de helft daarvan was bestemd voor doorvoer of wederuitvoer. Bij die laatste categorie worden goederen meestal eerst minimaal bewerkt voordat ze verder getransporteerd worden.

Het totaal aan uitgevoerde goederen bedroeg 547 miljard kilo.

Ver weg

Goederen die bestemd zijn voor doorvoer komen meestal van verder weg dan importgoederen voor eigen gebruik. Nederlandse invoer kwam in 2016 voor meer dan drie kwart uit Europa. Van de doorvoergoederen was bijna 60 procent geladen in een land buiten Europa.

Ook komen relatief minder doorvoerproducten in buurlanden van Nederland terecht. Twee derde van de doorgevoerde producten belandt in Frankrijk, België, Duitsland of het VK, bij de totale uitvoer is dat ruim 70 procent.

Azië is oververtegenwoordigd bij de doorvoer via Nederland, als bestemming en ook als land van herkomst van de producten.

Zeeschepen

Doorvoergoederen komen in 85 procent van de gevallen via zeeschip aan in Nederland. Bij invoerproducten is dat maar zo'n 60 procent.

De manieren waarop doorvoerproducten het land verlaten, zijn diverser. Dat gebeurt bijna net zo vaak via een binnenvaartschip als via een zeeschip (ongeveer 30 procent).

Maar het gebeurt ook vaak via een pijpleiding (25 procent) en in de overige gevallen via het spoor of de weg.