EU en Japan na vier jaar akkoord over handelsverdrag

Europees commissaris Cecilia Malmström had donderdag al laten weten dat een akkoord nabij was. Het doel was om het verdrag uitonderhandeld te hebben vóór de G20-top eind volgend jaar in Argentinië.

De onderhandelingen duurden meer dan vier jaar. Er zijn onder meer afspraken over lagere importtarieven gemaakt.

Heikele punten waren bijvoorbeeld de export van Europese kaas naar Japan.

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden de deal goed nieuws voor Nederlandse exporteurs naar Japan. ''Of je nou kaas verkoopt of medische apparatuur, of onderdelen voor de auto-industrie. De importtarieven aan de grens gaan omlaag en er komt minder gedoe'', zeggen de werkgeversorganisaties in een gezamenlijke verklaring.