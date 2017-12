Personeelstekort in industrie wordt nijpender

Sinds de start van de conjunctuurmeting in 1985 lag dat aandeel niet zo hoog. In de industrie werken bijna 10 procent minder mensen dan in 2005, terwijl de sector steeds verder vergrijst, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Met het gegroeide personeelstekort en de hogere vraag naar producten stijgt het aantal vacatures in de industrie. Sinds het derde kwartaal van 2008 stonden in deze sector niet zoveel vacatures open.

Per duizend banen waren er aan het eind van het derde kwartaal 23 vacatures.

Machine

Binnen de industrie is het personeelstekort het grootst bij bedrijven die werkzaam zijn in de machine-industrie en de reparatie en installatie van machines. Aan het begin van het vierde kwartaal zat bijna een kwart van de bedrijven in deze branches verlegen om personeel.

In de bouwgerelateerde industriebranches neemt het personeelstekort ook snel toe. Het aantal bedrijven dat een personeelstekort meldde, steeg tussen het derde en het vierde kwartaal van 12 naar 19 procent.

Meubelindustrie

In de meubelindustrie steeg in deze periode het aantal bedrijven met personeelstekort eveneens met ruim 50 procent.

Bij de chemische-, aardolie-, farmaceutische-, dranken- en schoenenindustrie is het personeelstekort minder nijpend. Zo'n 1,5 tot 5 procent van de bedrijven in die sectoren heeft te weinig personeel.