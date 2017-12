Bijna 7 procent meer loon voor werknemers in veehouderij

Dat is een van de uitkomsten van het principeakkoord dat vakbonden CNV, FNV en werkgeversorganisaties donderdag sloten voor een nieuwe cao in de dierhouderij, meldt CNV.

"Een loonsverhoging die in deze tijd en deze sector past, een degelijke regeling voor oudere werknemers en terugkeer van de toeslag voor zondagswerk. Wij zijn tevreden met dit resultaat", zegt Peter de Jong, bestuurder van CNV Vakmensen.

Het principe-akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden van de bonden. Stemmen zij in dan gaat de overeenkomst 1 januari in.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van drie jaar. De loonsverhoging vindt plaats in drie stappen van elk 2,25 procent. De eerste loonsverhoging is op 1 januari 2018. Daarna volgen nog stappen begin 2019 en begin 2020.

Toeslag

Verder is afgesproken dat werknemers weer een toeslag krijgen als zij op zondag werken. "Onze inzet was om de toeslag voor werk op zondag in deze sector toch weer naar boven bij te stellen. Werken op zondag is in deze sector onvermijdelijk, maar het ontbreken van een toeslag leidt tot meer zondagswerk dan noodzakelijk is", aldus De Jong.

Ook worden oudere werknemers met regelingen tegemoet gekomen en zijn er scholingsbepalingen opgenomen in de overeenkomst.

De nieuwe cao moet gelden voor werknemers in de melkveehouderij, varkens- en pluimveehouderij, bij fokkers, kuikenbroeders en bij exporteurs van broedeieren en eendagskuikens.