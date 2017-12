General Electric schrapt een vijfde van banen bij energietak

Dat komt neer op bijna een vijfde van het totale personeelsbestand van dat onderdeel. De ingreep moet helpen de kosten structureel met 1 miljard dollar te verlagen.

's Werelds grootste fabrikant van gasturbines is langer bezig flink te bezuinigen in verband met aanhoudende moeilijke marktomstandigheden bij de kolen- en gasactiviteiten. Maar ook bij andere bedrijfsonderdelen wordt gesneden in de kosten. Doel daarbij is om de uitgaven in twee jaar tijd (2017 en 2018) met in totaal 3,5 miljard dollar terug te dringen.

Vorige maand kondigde GE aan dat het verscheidene onderdelen gaat afstoten en halveerde het de winstuitkering aan aandeelhouders.

Toeleggen

Het bedrijf gaat zich geheel toeleggen op luchtvaart, energie en medische apparatuur. Op dat laatste terrein geldt het concern als een concurrent van Philips, dat eerder al besloot zich volledig te richten op gezondheidstechnologie.

Divisiedirecteur Russell Stokes van GE Power noemde de ingreep "pijnlijk maar noodzakelijk''. Zijn hoogste baas John Flannery staat onder grote druk van aandeelhouders om de resultaten te verbeteren, zeker nadat GE in oktober een winstwaarschuwing moest geven.

Het aandeel is tot dusver dit jaar met afstand het slechtst presterende hoofdfonds op de beurs in New York.

Waar GE precies banen schrapt, is nog onduidelijk. De Franse zakenkrant Les Echos meldde eerder deze week dat alleen al in Europa zo'n 4500 banen op de tocht staan, vooral in Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.