HEMA boekt voor het eerst sinds 2012 weer winst in derde kwartaal

Het bedrijf verkocht met name meer huishoudelijke artikelen, persoonlijke verzorgingsproducten en voedingsmiddelen, maakt de onderneming donderdag bekend.

De nettowinst kwam in het derde kwartaal uit op 4,6 miljoen euro. Een jaar eerder leed het bedrijf nog een verlies van 1,6 miljoen euro.

De omzet groeide naar 308,2 miljoen euro. Dat is 2,3 procent meer dan in hetzelfde kwartaal in 2016. Toen werd nog een omzet van 301,2 miljoen euro gedraaid.

Winkels

Als de opening en sluiting van winkels buiten beschouwing wordt gelaten, is de consumentenomzet in het derde kwartaal 2,2 procent hoger uitgekomen. Verder heeft de opening van nieuwe winkels in Frankrijk en Spanje bijgedragen aan de totale omzetstijging.

De omzet uit huishoudelijke artikelen en persoonlijke verzorgingsproducten steeg met 1,8 procent. Met voedingsmiddelen bereikte HEMA 2,6 procent meer omzet dan een jaar eerder.

"Door het uitzonderlijke warme weer in oktober en het sluiten van de outletwinkels is de nettokledingomzet met 0,5 procent afgenomen", aldus het bedrijf. Verder is de totale omzet iets gedrukt doordat Nederlandse winkels tijdelijk gesloten zijn geweest vanwege de ombouw naar een nieuwe formule.

In de Benelux zijn kleine winkels inmiddels ingericht volgens een internationale formule. Nu is HEMA bezig deze formule ook toe te passen op grotere winkels. Verder is de onderneming bezig met het testen van een nieuw foodconcept.

Tevreden

CEO van HEMA Tjeerd Jegen is naar eigen zeggen tevreden met de resultaten in het derde kwartaal. "We hebben wederom goede voortgang geboekt met onze groeistrategie waardoor we voor het eerst sinds 2012 in het derde kwartaal een nettowinst hebben gerapporteerd", stelt hij.

Het concern heeft in juli, augustus en september online en in het buitenland meer verkocht. "We willen doorgroeien in de landen waar we op dit moment actief zijn, maar we willen ook groeien in nieuwe markten", aldus Jegen.

Onlangs maakte het bedrijf al bekend in het voorjaar winkels te openen in Oostenrijk. Dit begint met de opening van twee vestigingen in Wenen.

Verkoop

Eigenaar Lion Capital heeft HEMA in september te koop gezet. Maar Jegen zei begin deze maand tegen de Belgische zakenkrant De Tijd dat de voorgenomen verkoop nog wel even kan duren. Mogelijk wordt er voor de zomer nog geen overnamekandidaat gevonden.

Het in 1926 opgerichte bedrijf heeft meer dan zevenhonderd winkels in zeven landen. Er werken ruim elfduizend medewerkers bij HEMA.