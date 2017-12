Uitgeversconcern VBK Beheer neemt winkelketen Bruna over

VBK Beheer past ook de eigen structuur aan en gaat verder onder de naam Shared Stories Group, maakt de onderneming woensdag bekend. De overnamesom is niet bekendgemaakt.

De nieuwe eigenaar tornt niet aan het assortiment van Bruna. De keten blijft tijdschriften, papier- en schrijfwaren, kantoorartikelen, kaarten en multimediaproducten verkopen.

In het voorjaar wordt wel een nieuwe strategie voor de winkelketen uitgevoerd. Die heeft tot doel het assortiment en de service verder te verbeteren.

Toestemming

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet nog wel toestemming voor de transactie verlenen. Tot de nieuwe groep zullen ook VBK Uitgeversgroep en Bookchoice behoren.

"De toevoeging van Bruna aan de groep vinden we heel belangrijk en positief voor het boekenvak. Het past perfect bij onze huidige activiteiten en bij de ontwikkeling die wij wensen door te maken", stelt algemeen directeur Wiet de Bruijn van Shared Stories Group.

Sterk merk

"Bruna is een sterk Nederlands merk met een enorme naamsbekendheid, waarin de fysieke winkels een centrale rol spelen. Zij kennen de klant vaak persoonlijk en vormen zo een cruciale schakel in de boekenketen", aldus het bedrijf.

Shared Stories Group wil de klantervaring zowel online als in de fysieke winkels verbeteren. Naar eigen zeggen is de onderneming bereid om te investeren in Bruna.

Perspectief

"We hebben een nieuwe aandeelhouder die ons meteen perspectief biedt en dat wekt vertrouwen, merk ik ook aan de positieve reacties binnen Bruna", reageert algemeen directeur van Bruna George Steur.

"Het is natuurlijk erg fijn dat we bij een bedrijf gaan horen dat zich in hetzelfde marktgebied beweegt als wij, dat hetzelfde DNA heeft." Steur blijft aan als algemeen directeur en Bruna blijft zelfstandig opereren. Bruna blijft overigens met PostNL en ING samenwerken op het gebied van post-, pakket- en servicepunten.

De winkelformule van Bruna bestaat al sinds 1868 en heeft inmiddels zo'n driehonderd vestigingen. Verder biedt Bruna via een webwinkel boeken aan en is er een app voor het onbeperkt lezen van boeken en tijdschriften.

Shared Stories Group is onder meer eigenaar van uitgeverijen zoals De Fontein, Atlas Contact en Luitingh-Sijthoff.