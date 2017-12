Unilever ziet lokale merken groeien in populariteit

Dat gebeurt niet alleen in opkomende markten in Azië, maar ook in de Verenigde Staten en Europa, merkt voedingsmiddelen- en verzorgingsproductenmaker Unilever op.

''Consumenten verlangen niet meer naar grote wereldwijde merken'', zei president directeur Hemant Bakshi van Unilever Indonesië tijdens een conferentie in Jakarta. ''Ze vinden het nu veel belangrijker wat er in hun land gebeurt, in de kleinere gemeenschap.''

De trend begon in Azië, waar grote westerse merken voorheen makkelijk marktaandeel wonnen. Maar Bashi ziet de trend ook in westerse markten. Daar heeft technologie zoals sociale media het makkelijker gemaakt voor kleinere lokale merken om specifieke groepen consumenten te bereiken.