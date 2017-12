Per direct meer ruimte voor vrachtvliegtuigen op vliegveld Maastricht

Door het besluit kunnen vrachtvliegtuigen de baanlengte van 2750 meter helemaal gebruiken. Volgens de bewindsvrouw blijkt uit berekeningen dat de geluidsoverlast binnen de gestelde marges blijft als vrachtvliegtuigen meer ruimte krijgen om te landen en/of te vertrekken. De minister laat weten dat over de maatregel onder meer intensief overleg is gevoerd met de provincie Limburg en Maastricht Aachen Airport.

Het besluit biedt vrachtvliegtuigen de mogelijkheid uit te wijken van Schiphol naar Limburg. Op Schiphol is ruimtegebrek. Voor het komende winterseizoen hebben verscheidene luchtvrachtmaatschappijen op Schiphol geen of minder vertrek- en landingsrechten gekregen dan waarop zij hadden gehoopt.

Branchevereniging voor bedrijven in handel en logistiek evofenedex is ingenomen met het besluit van de minister. ''Nederlandse bedrijven hebben met lede ogen moeten aanschouwen dat het aanbod van vrachtvluchten vanaf Schiphol sterk is afgenomen ten faveure van vakantievluchten", zegt de organisatie.

"Het exporteren van bijvoorbeeld hightech, pharmaceutische en versproducten is daardoor moeilijker geworden. Met de openstelling van de landingsbaan in Maastricht voor zware vrachtvliegtuigen is een klein deel van het verlies van vluchten op Schiphol goedgemaakt. Uiteindelijk moeten vrachtvluchten op Schiphol de ruimte krijgen die nodig is.''