Organisaties doen in Nederland aangifte tegen Shell in corruptiezaak

Dat maakt advocatenkantoor Prakken d'Oliveira vandaag bekend. Vier organisaties hebben aangifte gedaan tegen Shell vanwege zijn rol bij het verkrijgen van een Nigeriaans olieblok.

Shell verwierf in 2011 de exploitatierechten van het Nigeriaanse olieblok OPL 245. Het oliebedrijf kreeg deze rechten van Malabu Oil & Gas, dat ervan wordt verdacht de rechten illegaal te hebben verkregen van de Nigeriaanse oud-minister voor olie Dan Etete.

1,3 miljard

Shell en het Italiaanse oliebedrijf Eni betaalden 1,3 miljard dollar voor het blok, waarvan enkel 201 miljoen dollar in de Nigeriaanse schatkist zou zijn beland.

De rest werd overgemaakt op rekeningen die onder controle stonden van Etete. Er zouden miljoenen zijn doorgesluisd naar bedrijven van Aliyu Abubakar, die lokaal bekend staat als 'Mr. Corruption'.

Van het geld zouden onder meer Mercedessen en Range Rovers zijn aangeschaft, liet Vrij Nederland afgelopen maand weten. Het magazine publiceerde een reconstructie op basis van duizenden pagina's interne e-mails, rapporten en afgeluisterde gesprekken.

Kamervragen

De non-gouvernementele organisaties Corner House, Global Witness, HEDA Resource Centre en Re:Common zitten achter de aangifte. Deze werd al in september dit jaar ingediend, maar werd uit de publiciteit gehouden om het Openbaar Ministerie de ruimte te geven de aangifte in alle rust te bestuderen.

Het artikel van Vrij Nederland leidde tot Kamervragen. De aanklagers stellen daarom nu geen reden meer te zien om in de schaduw te blijven opereren.

De aanklacht is gericht tegen Royal Dutch Shell plc, Shell Petroleum N.V. en leidinggevenden Peter Voser, German Burmeister, Simon Henry en Ben van Beurden. De aanklagers willen dat het OM bij de verdachten onderzoek doet naar hun betrokkenheid bij onder meer corruptie, bedrog en deelname aan een criminele organisatie.

De Nigeriaanse overheid noemde de deal eerder "corrupt" in de Britse rechtbank. Shell daarentegen stelde toentertijd niet onrechtmatig te hebben gehandeld.

Vervolging

De aanklagers deden eerder al aangifte in Italië. Volgens advocaat Barbara van Straaten willen haar cliënten met de nieuwe aangifte forceren dat het Openbaar Ministerie in Nederland ook overgaat tot vervolging.

Shell stelt in een reactie aan NU.nl dat het bedrijf op basis van alle beschikbare informatie nog steeds geen basis ziet voor het vervolgen van het bedrijf of een - huidige of voormalige - medewerker. Een exacte reden geeft het bedrijf niet op. Wel stelt Shell te hechten aan "bedrijfsintegriteit".

"We hebben een duidelijk beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie en een gedragscode", laat een woordvoerder van het bedrijf per mail weten aan NU.nl. "Van alle werknemers in de hele wereld wordt verwacht dat ze deze principes naleven en ons beleid en onze code naleven - het nalaten hiervan zal leiden tot consequenties tot en met ontslag."