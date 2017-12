Bioscoopketen Cineworld koopt Amerikaanse branchegenoot Regal

Met de overeenkomst is een bedrag van 3,6 miljard dollar (3 miljard euro) gemoeid.

Door de overname van Regal krijgt Cineworld toegang tot de lucratieve Amerikaanse markt. Regal is na concurrent AMC Entertainment Group de grootste bioscoopketen in de Verenigde Staten. Het bedrijf bezit 7.315 schermen verdeeld over 561 bioscopen.

Cineworld is onder meer marktleider in het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere Europese landen, waaronder Polen, Tsjechië, Ierland en Bulgarije is het land actief. In totaal telt de keten 232 bioscopen die goed zijn voor 2.227 schermen.

Het gecombineerde bedrijf is met ruim 9.500 schermen wereldwijd de nummer twee na AMC. Cineworld geeft voor omgerekend circa 1,9 miljard euro aan nieuwe aandelen uit om de overname mede te financieren.