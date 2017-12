Philips neemt Nederlands ICT-bedrijf Forcare over

Dat is een bedrijf dat software levert die zorgt voor een soepele overdracht van gegevens tussen verschillende medische systemen.

Ziekenhuizen wereldwijd maken gebruik van de technologie van Forcare. Volgens Philips wordt het steeds belangrijker dat systemen van verschillende zorgverleners goed met elkaar kunnen communiceren. Daarom past de overname in de strategie van het bedrijf, dat graag totaaloplossingen wil aanbieden voor de gezondheidszorg.

Hoeveel Philips betaalt voor het in 2006 opgerichte Forcare, is niet bekendgemaakt. Het bedrijf is gevestigd in Zeist en heeft daarnaast kantoren in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Er werken ongeveer zeventig mensen.