HEMA breidt uit naar Oostenrijk

De keten bekijkt ook de mogelijkheden voor vestigingen in een paar andere grote steden in Oostenrijk, zo maakt HEMA maandag bekend. Daarnaast staan er in Wenen nog meer winkelopeningen gepland.

De winkels in de Oostenrijkse hoofdstad zijn volgens HEMA een "logische volgende stap" na het succes van de vestigingen in de Duitse steden Keulen en Frankfurt.

De keten verwacht in 2018 ongeveer 35 nieuwe winkels in het buitenland te gaan openen. Zo staan in Duitsland Stuttgart en enkele andere grote Duitse steden in de planning. Verder kijkt het concern in Spanje en het Verenigd Koninkrijk naar mogelijkheden buiten Barcelona, Madrid en Londen.

In de internationale winkels van HEMA zijn huishoudelijke producten de populairste categorie. Ook komen klanten volgens het concern af op oer-Hollandse producten zoals stroopwafels en ontbijtkoek. Daarnaast waarderen internationale klanten seizoensproducten als chocoladeletters en kruidnoten.

Meer dan de helft van de internationale klanten van de warenhuisketen is jonger dan 34 jaar, merkt het concern verder op.