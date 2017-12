Luchtvaart pakt draad weer op na zwaar orkaanseizoen

De vraag lag in oktober 7,2 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl het stoelaanbod 6,2 procent groter was. Vliegtuigen zaten gemiddeld voor 80,8 procent vol, wat een record is voor de maand oktober.

In september nam de vraag naar tickets ook wel toe, maar in het laagste tempo in meer dan een half jaar. De luchtvaartsector had toen veel last van de orkanen Irma en Maria die het Caribisch gebied en het zuiden van de Verenigde Staten teisterden.

In Europa was het beeld iets anders. Ten opzichte van een jaar eerder lag de vraag naar tickets in oktober 6,2 procent hoger. In september was die jaar-op-jaargroei nog 7,2 procent.

De IATA constateert dat de vraag in de Eruopese luchtvaartsector al sinds mei afneemt. Dat heeft volgens de organisatie te maken met het specifieke karakter van de sector in deze regio: vooral gericht op korte afstanden en daardoor zeer prijsgevoelig.