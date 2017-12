Poolse pakketsorteerders eisen 5 miljoen euro aan nabetalingen van PostNL

De pakketsorteerders hebben nu onder meer een eis van 5 miljoen euro nabetaling op tafel gelegd.

Het postbedrijf huurt de sorteerders in via een constructie met uitzendbureau In Person. ''PostNL heeft deze contracting-constructie bedacht om op loonkosten te besparen", aldus FNV. ''Daarmee ontneemt het postbedrijf deze werknemers al hun rechten."

De bond legt uit dat het uitzendbureau de sorteerders via een tweede uitzend-bv inhuurt. PostNL zou onder meer de uitzend-cao ontwijken. De sorteerders stellen overigens ook In Person aansprakelijk. Zowel PostNL als In Person krijgt van de bond twee weken de tijd om aan de eisen te voldoen. Daarna zullen juridische stappen worden genomen.

Onwettig

FNV zegt verder een rapport van de Inspectie SZW in handen te hebben over het uitzendbureau In Person dat actief is op de drie PostNL-depots. In dat rapport wordt de constructie die PostNL gebruikt volgens de bond als onwettig beoordeeld.

PostNL wijst in eerste instantie vooral naar de uitzender. ''De betreffende pakketsorteerders zijn in dienst bij In Person. Wij verwachten van onze onderaannemers dat zij hun zaken goed op orde hebben", aldus het postbedrijf in een reactie.

Verder maakte PostNL bekend de claim te bestuderen. ''In het kader van de recente cao-bespreking hebben we met FNV goede afspraken gemaakt over de inzet van flexibele arbeid", vervolgt het postbedrijf. ''We gaan deze afspraken zelf, maar ook samen met de sector en FNV verder uitwerken."