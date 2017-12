Sterke groei online aankopen in aanloop naar Sinterklaas

Dat meldt Thuiswinkel.org zaterdag. De gemiddelde weekomzet lag volgens de belangenvereniging voor webwinkels 31 procent hoger in de vijf weken voorafgaand aan pakjesavond.

In totaal hebben Nederlandse consumenten in de weken voorafgaand aan Sinterklaas 1,51 miljard euro online besteed. Ten opzichte van vorig jaar vertegenwoordigt dit bestedingspatroon een groei van 19 procent.

In aanloop naar Sinterklaas werden verschillende producten vaak online gekocht. Populaire aankopen in de afgelopen periode zijn de Schleich-diertjes, FIFA 18 en de gezelschapsspellen Penoza en Monopoly junior. Ook werd muziek van Marco Borsato en Nick & Simon veelvuldig verkocht en zijn de boeken van Dan Brown en Astrid Holleeder vaak aangeschaft.

Black Friday

Kortingsdagen Black Friday, Cyber Monday en Singles zouden de bestedingen ook kunnen hebben gestimuleerd, meldt Thuiswinkel.org.

Eerder werd al bekend dat Black Friday en Cyber Monday dit jaar in Nederland alle verkooprecords hebben gebroken. Bol.com en Mediamarkt noteerden talloze online bestellingen vlak na middernacht. Singles Day zorgde bovendien voor de drukste zaterdag van 2017 bij Bol.com, aldus de webshop afgelopen maand.

PostNL verwerkt door de vele online bestellingen een recordaantal pakketten. Het bedrijf had daarom afgelopen week te maken met een flinke vertraging. 50.000 werden later bezorgd dan de bedoeling was.

"Vorig jaar hadden we op de drukste dag een half miljoen artikelen die we verwerkten en je kunt wel stellen dat we daar tijdens Black Friday overheen zijn gegaan", zei een woordvoerder erover tegen NU.nl.