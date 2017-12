'Verkoop HEMA kan nog even op zich laten wachten'

Dat zegt topman Tjeerd Jegen van de winkelketen in de Belgische zakenkrant De Tijd. Sinds september staat HEMA te koop.

Eigenaar Lion Capital wil zijn belang verkopen aan een winkelketen of een andere investeerder, maar ook een beursgang behoort tot de mogelijkheden.

Ondertussen breidt HEMA uit in België, voornamelijk op stations en luchthavens. HEMA heeft al honderd winkels in België, maar nog niet dit soort kleine winkels op drukke locaties, die het bedrijf bijvoorbeeld wel in Nederland en Frankrijk heeft.

Dat type winkels levert HEMA juist de hoogste omzet per vierkante meter op, zegt Jegen, die de winkels vanwege hun locatie verder vergelijkt met reclamezuilen.

Verder komen er vijf zogeheten flagshipstores. Drie daarvan komen in Nederland en twee in België, waar Antwerpen en Brussel zijn uitgekozen.

Bij die flagshipstores wordt de lijn gevolgd die in Nederland in Tilburg is getest, met onder meer een restaurant waar alles vers wordt gemaakt.