Drankengroothandel Heineken definitief naar Sligro

Het contract heeft een looptijd van vijftien jaar. Een overnamesom wordt niet genoemd.

De bedrijven kondigden in mei dit jaar al aan te willen samenwerken. Bij de groothandel van Heineken kunnen eigenaars en inkopers van cafés en restaurants terecht voor bier en cider, maar ook voor bijvoorbeeld frisdranken, water, gedistilleerde dranken, wijn, thee en koffie.

Heineken is in de nieuwe situatie verantwoordelijk voor al het bier en cider. Door die activiteiten over te nemen verwacht Sligro de omzet met zo'n 150 miljoen euro op te voeren.

Personeel

Bij het Heineken-onderdeel dat wordt overgenomen werken 370 mensen. Daarvan zijn er 235 in vaste dienst en werken er 135 op uitzendbasis voor Heineken.

Daarnaast werken nog eens 245 chauffeurs in opdracht van Heineken, maar zij worden daarvoor ingehuurd. Zij zijn niet in dienst van Heineken of Sligro.

Volgens de bedrijven verhuist een deel van het personeel mee naar Sligro. Daarnaast kan een aantal mensen bij Heineken aan de slag in een andere functie.

Een aantal werknemers heeft gekozen voor een regeling. Over exacte aantallen laat Heineken zich echter niet uit.

Inpassen

Volgens Sligro zal het drie tot vier jaar duren alvorens de activiteiten van Heineken volledig ingepast zijn. Het groothandelsbedrijf steekt de komende jaren daarnaast zo'n 80 miljoen tot 100 miljoen euro in zijn distributienetwerk.

Toezichthouder ACM gaf in september al akkoord voor de overname.