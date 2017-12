Air France-dochter Joon wordt 'proeftuin' reisinnovatie

Dat zei topman Jean-Michel Mathieu bij de presentatie van Joon, dat vrijdag zijn eerste vlucht maakt.

Joon werkt met goedkoper cabinepersoneel en bespaart verder op de kosten door een relatief kleine en eenvoudige organisatie, aldus Mathieu. Dat scheelt volgens de topman zo'n 15 procent in vliegkosten met Air France, brandstof niet meegerekend.

Paar tientjes

Daardoor kan Joon een deel van de tickets verkopen voor een paar tientjes per stuk. Voor het eten en voor veel drankjes moet dan wel apart worden betaald. Maar in tegenstelling tot echte prijsvechters heeft Joon ook een businessclass met een uitgebreide service, waar wel het volle pond voor moet worden betaald.

Voorlopig biedt Joon met zes toestellen alleen Europese vluchten aan, naar Barcelona, Berlijn, Lissabon en Porto. Die bestemmingen neemt het bedrijf over van Air France, waarbij de capaciteit omhoog gaat. De vraag is volgens Mathieu zo groot, dat hij op die routes komend jaar een dubbelcijferige passagiersgroei verwacht.

Ook de belangstelling voor de verre bestemmingen die komend voorjaar aan het programma worden toegevoegd, Mahé op de Seychellen en Fortaleza in Brazilië, noemt Mathieu "bemoedigend". Andere nieuwe reisdoelen worden Rome, Napels, Oslo, Istanbul, Caïro, Kaapstad en Teheran.

Charles de Gaulle

Uitvalsbasis voor al deze vluchten is de Parijse luchthaven Charles de Gaulle. Plannen om ook vanaf andere Franse luchthavens te gaan vliegen zijn er volgens Mathieu niet. Het is namelijk de bedoeling dat reizigers in Parijs ook over kunnen stappen op vluchten van Air France.

Joon moet helpen de balans in groei tussen Air France en zusterbedrijf KLM te herstellen. Dat mag niet ten koste gaan van de groeimogelijkheden bij KLM, is daarbij steeds de afspraak geweest.