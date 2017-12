Europese Commissie beticht AB InBev van machtsmisbruik

De Europese Commissie heeft dat voorlopige oordeel woensdag bekendgemaakt. De brouwer krijgt nu de kans op de bezwaren in te gaan.

AB InBev beperkt sinds 2009 de concurrentie door goedkopere invoer van zijn Jupiler- en Leffe-bier uit Nederland en Frankrijk naar België te belemmeren, aldus de Brusselse toezichthouder.

Strategie

Het bedrijf voert een ''bewuste strategie'' om te beletten dat supermarkten en groothandelaren beide merken goedkoper inkopen in Nederland en Frankrijk en vervolgens invoeren in België.

Zo is in Nederland de Franstalige tekst van de blikjes gehaald en in Frankrijk de Nederlandstalige tekst, om te vermijden dat ze worden verkocht in respectievelijk Franstalig en Nederlandstalig België.

''Belgische consumenten hebben mogelijk meer moeten betalen voor hun favoriete bieren", aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging).

Procedurele stap

AB InBev laat in een reactie weten dat de verklaring van de commissie een ''procedurele stap" is in het vorig jaar juni gestarte onderzoek.

"Het oordeel is geen finaal besluit". Het bedrijf zegt constructief mee te werken met de Europese Commissie en het navolgen van de regels "zeer serieus" te nemen. De brouwer vindt het niet gepast om nu uitgebreider commentaar te geven.

AB InBev is ook bekend van merken als Stella Artois, Budweiser en Corona. Het Leuvense bedrijf kwam in 2007 in opspraak vanwege verboden prijsafspraken met Heineken, Grolsch en Bavaria.

Deze drie brouwers kregen miljoenenboetes, maar AB InBev ontsprong de dans door het kartel kenbaar te maken.