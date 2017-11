Sigarettenfabrikant Philip Morris breidt uit in Bergen op Zoom

Het apparaat verhit tabak, maar verbrandt het niet. Daardoor is die 'rookvrije' sigaret volgens de fabrikant minder schadelijk dan normale sigaretten.

De uitbreiding levert ongeveer 135 nieuwe banen op. Dat zijn er wel een stuk minder dan de twaalfhonderd mensen die Philip Morris hier ooit in dienst had. De fabrikant stopte in 2014 met zijn sigarettenproductie in Bergen op Zoom. Dat betekende een grote klap voor de lokale werkgelegenheid.

Philip Morris is wel op het terrein actief gebleven, onder meer met logistieke activiteiten en voor het maken van bepaalde vloeistoffen voor elektrische sigaretten. Daardoor komt het totaal aantal echte Philip Morris-krachten straks uit op 335.

Verder werken er nog veel mensen van externe facilitaire en logistieke dienstverleners. Er zullen straks alles bij elkaar dagelijks meer dan zevenhonderd mensen actief zijn op het complex.

Of de werkgelegenheid in de toekomst nog verder zal toenemen, is nu nog niet te zeggen. Ad Reijnen, een van de directeuren van de fabriek, benadrukt dat de leiding in Nederland zich er voortdurend voor inspant om het Amerikaanse moederbedrijf ervan te overtuigen meer activiteiten in Bergen op Zoom te laten doen.