'Euronext wil Irish Stock Exchange overnemen'

De Ierse krant The Irish Times meldt dat op basis van bronnen, die claimen dat Euronext meer dan 100 miljoen euro wil neertellen voor ISE.

Euronext verwacht dat de overname, die nog moet worden goedgekeurd door toezichthouders, in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond kan worden. De vier huidige aandeelhouders van ISE hebben allemaal toegezegd hun belang te verkopen aan Euronext

Zelfstandig

Euronext is in 2000 ontstaan uit een fusie van de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. De beurs in Lissabon kwam daar twee jaar later bij.

Een fusie met de New York Stock Exchange volgde, maar toen het fusiebedrijf in 2013 werd gekocht door Intercontinental Exchange, maakte dat bedrijf de Europese beurstak een jaar later weer zelfstandig.

De 224 jaar oude Ierse beurs is tot nu toe altijd zelfstandig gebleven ondanks een fusiegolf in de industrie. De laatste tijd was ISE echter wel op zoek naar een partner of overnamekandidaat.

.